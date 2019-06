Trotz 45-Millionen-Angebot: ManUnited blitzt wegen Rechtsverteidiger ab

Damit haben die "Red Devils" wohl nicht gerechnet. Wie die englischen Zeitungen Daily Telegraph und The Guardian berichten, hat Manchester United ein Angebot für Aaron Wan-Bissaka in Höhe von 45 Millionen Euro abgegeben - und sich dabei tatsächlich eine Absage eingehandelt. Stattdessen fordert Crystal Palace offenbar schlappe 67,5 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger. Der 21-Jährige würde damit Benjamin Mendy als teuersten Außenverteidiger, der jemals transferiert wurde, ablösen. Vor zwei Jahren ging der Franzose für 57,5 Millionen Euro von der AS Monaco zu Manchester City.