Offiziell: Manchester United verlängert mit Trainer Ole Gunnar Solskjaer – Vertrag bis 2024

Manchester United plant langfristig mit Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Wie der englische Top-Klub am Samstag mitteilte, verlängerten die "Red Devils" den Vertrag mit dem 48-Jährigen bis 2024. Im neuen Kontrakt des 67-maligen norwegischen Nationalspielers ist zudem eine Option auf ein weiteres Jahr verankert. " Jeder kennt das Gefühl, das ich für diesen Verein habe und ich freue mich sehr, diesen neuen Vertrag unterschrieben zu haben ", erklärte Solskjaer in der Klub-Mitteilung. Mit einem "fantastischen Trainerteam" wolle er nun den nächsten Schritt gehen und die "größten und besten Trophäen gewinnen".

Auch Vize-Präsident Ed Woodward zeigte sich von der Entscheidung überzeugt und blickte auf eine gelungene Zusammenarbeit mit Solskjaer zurück. "Ole und seine Mitarbeiter haben unermüdlich daran gearbeitet, die Grundlagen für einen langfristigen Erfolg auf dem Platz zu schaffen." Diese seien im vergangenen Jahr "immer sichtbarer geworden". Für die Zukunft hält der 49-Jährige den alten und neuen Mann an der Seitenlinie daher für die passende Lösung. " Wir sind zuversichtlicher denn je, dass wir unter Oles Führung in die richtige Richtung gehen ", erklärte Woodward weiter.

Solskjaer hatte im Dezember 2018 das Traineramt bei den Engländern, für die er selbst als Spieler 235 Mal in der Premier League aufgelaufen war, als Nachfolger von José Mourinho übernommen. Der damalige Trainer von Molde FK kam zunächst interimsweise von den Norwegern auf die Insel, wurde im März 2019 letztlich fest verpflichtet. Seither coachte er den Klub aus Manchester in 132 Pflichtspielen und erreichte einen Durchschnittswert von 1,84 Punkten. In der vergangenen Saison landeten die "Red Devils" in der Liga auf dem zweiten Platz und mussten lediglich Stadtrivale Manchester City den Vortritt lassen. In der Europa League verpasste ManUnited den Titel knapp, verlor das Finale gegen den FC Villarreal im Elfmeterschießen mit 10:11.