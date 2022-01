Leihe bis Saisonende perfekt: Donny van de Beek wechselt von Manchester United zum FC Everton

Donny van de Beek verlässt Manchester United und spielt für den Rest der Saison für den FC Everton. Der Niederländer wird von den "Red Devils" bis zum Ende der laufenden Spielzeit an den Konkurrenten aus der Premier League ausgeliehen. Das bestätigten die Klubs am Montag. Eine Kaufoption soll Medienberichten zufolge nicht vereinbart worden sein. Früher am Tag hatten die "Toffees" bereits Frank Lampard als neuen Cheftrainer präsentiert. Der 43-Jährige beerbt Rafael Benitez, von dem sich Everton im Januar nach nur sieben Monaten aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolgs getrennt hatte.

