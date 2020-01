Zoff bei Manchester United: Trainer Solskjaer kontert Verbalattacke von Ex-Stürmer van Persie

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Robin van Persie hat nach seiner Kritik an Manchester-United - Coach Ole Gunnar Solskjaer eine Antwort vom 46 Jahre alten Norweger erhalten. Der Trainer, der selbst zwischen 1996 und 2007 für die Red Devils stürmte, sagte auf der Pressekonferenz seines Klubs vor der FA-Cup -Partie gegen die Wolverhampton Wanderers am Samstag (18:30/DAZN): "Ich kenne Robin nicht und er kennt mich nicht. Er hat vermutlich kein Recht meinen Führungsstil zu kritisieren und ich werde micht nicht ändern. So viel ist sicher."

Was hatte Solskjaer so aufgeregt? Van Persie, der von 2012 bis 2015 für United auf Torejagd ging, hatte den Trainer nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Arsenal an Neujahr in der Premier League für seinen Umgang mit dem sportlichen Rückschlag kritisiert. "Wenn ich Ole zuhöre, hört er sich wie ein richtig netter Kerl an. Aber ich würde ich gern ein bisschen aufgekratzter und gemeiner sehen", hatte der 36-Jährige die fröhliche Art Solskjaers nach der Partie angeprangert und gefordert: "Sei einfach wütend. Ich sehe ihn lächeln nach so einem Spiel, das ist nicht der Moment, um zu lächeln."