Trainer Roberto Mancini widmet Achtelfinal-Einzug seinen Landsleuten: "Dieser Sieg ist für alle Italiener"

Die Squadra Azzurra hat ihre Ambitionen auf den zweiten Europameister-Titel nach 1968 untermauert. Am Mittwochabend bezwang die italienische Nationalmannschaft Nachbarland Schweiz vor 14.436 Zuschauern in Rom deutlich mit 3:0. Neben einem Doppelpack von Manuel Locatelli (26./52. Minute) konnte sich erneut Ciro Immobile in die Torschützenliste eintragen. Der ehemalige BVB-Stürmer hatte bereits im Eröffnungsspiel gegen die Türkei getroffen, das Italien ebenfalls mit demselben Ergebnis gewann. Dank der beiden klaren Zu-Null-Erfolge hat die Mannschaft von Roberto Mancini das Ticket für das Achtelfinale bereits sicher.

