ManCity bereit für nächsten Madrid-Gipfel: Guardiola-Elf weiter Spitzenreiter in England

Manchester City hat den nächsten Angriff auf die Spitze der Premier League von Titel-Konkurrent FC Liverpool abgewehrt. Mit einem souveränen 4:0 (1:0)-Sieg bei Leeds United am Samstagabend hat die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola die "Reds", die kurzzeitig nach einem 1:0-Sieg bei Newcastle United am Nachmittag Spitzenreiter waren, wieder von Platz eins verdrängt und bleibt auch nach diesem Wochenende bei noch fünf verbleibenden Partien Tabellenführer. In Leeds erzielten Rodrigo (13. Minute), Nathan Aké (54.), Gabriel Jesus (78.) und Fernandinho (90.+3) die Tore. Der Meisterkampf spitzt sich also weiter zu: City liegt immer noch nur einen Zähler vor Liverpool.

Anzeige