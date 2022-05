ManCity vor Liverpool, AC vor Inter Mailand – So spannend ist der Titelkampf in England und Italien

Der FC Bayern München in Deutschland, Real Madrid in Spanien und Paris Saint-Germain in Frankreich - in diesen drei europäischen Top-Ligen ist der Meistertitel bereits vergeben. Während sich die Münchner und auch PSG vor knapp drei Wochen Platz eins in ihren Ligen gesichert haben, machten die Königlichen am vorletzten Wochenende den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft. In Deutschland, Spanien und auch Frankreich ist nur noch der Kampf um die internationalen Plätze und um den Abstieg spannend. Doch wo ist der Titelkampf noch offen?

