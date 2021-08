ManCity patzt bei Grealish-Debüt: Leicester City gewinnt Community Shield dank Last-Minute-Treffer

Manchester City hat den erhofften ersten Titel der neuen Saison auch mit seinem neuen Millionen-Mann Jack Grealish verpasst. Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola verlor am Samstagabend im traditionellen Community Shield gegen FA-Cup-Sieger Leicester City durch ein spätes Tor mit 0:1 (0:0). Für den Treffer im ersten Spiel im Londoner Wembley-Stadion nach dem EM-Finale am 11. Juli sorgte Joker Kelechi Iheanacho, der früher bei Man City spielte, mit einem Foulelfmeter in der 89. Minute. Der Shield ist mit dem Supercup zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger vergleichbar.

Anzeige