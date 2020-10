Nur Remis gegen Leeds: ManCity patzt erneut - James Rodriguez glänzt bei Everton-Sieg

Der englische Vizemeister Manchester City um Star-Trainer Pep Guardiola hat in der Premier League erneut nicht gewonnen: Das Team von Trainer Pep Guardiola kam eine Woche nach der 2:5-Pleite gegen Leicester City am Samstagabend bei Aufsteiger Leeds United nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Mit vier Punkten aus drei Spielen hinkt die Guardiola-Elf um Mittelfeld-Star Kevin De Bruyne den eigenen Ansprüchen weiter hinterher und belegt nach dem 3. Spieltag nur einen Platz im unteren Mittelfeld.

Dabei kam ManCity gegen das von Marcelo Bielsa trainierte Leeds United gut ins Spiel. Erst traf De Bruyne nach einem schönem Freistoß (4. Minute) nur den Pfosten, dann überwand Raheem Sterling nach 17 Minuten Leeds-Keeper Illan Meslier per Schlenzer. Danach kam der Aufsteiger allerdings besser ins Spiel und zeigte eine couragierte Leistung - die nach der Halbzeit mit dem Ausgleichstreffer durch Rodrigo (59.) belohnt wurde. ManCity-Keeper Ederson faustete seinen eigenen Spieler Benjamin Mendy an - Rodrigo schaltete blitzschnell und schon den Ball ins leere Tor an. Trotz guter Chancen nach dem Ausgleich verpasste Leeds am Ende den Sieg.