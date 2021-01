Gündogan nimmt Chelsea-Duo Havertz und Werner in Schutz: "Haben unglaubliches Talent"

Ilkay Gündogan trifft am Sonntag im Topspiel der Premier League mit Manchester City auf den FC Chelsea (17.30 Uhr) - und damit auch auf seine Landsmänner Kai Havertz und Timo Werner. Beide waren im Sommer aus der Bundesliga auf die Insel gewechselt, haben sich seitdem nicht vollends an das Klima der englischen Eliteliga gewöhnt. Das Duo geriet zuletzt zunehmend in die Kritik. Gündogan machte sich nun für die beiden Offensivspieler der Londoner stark. "Ich denke, dass es ganz normal ist, dass sie sich ein wenig abmühen. Aber sie haben beide unglaubliches Talent", lobte der 30-Jährige bei Sky Sport News HD. Anzeige

Zweifel daran, dass Havertz und Werner sich in der Premier League durchsetzen, habe der Nationalspieler nicht. "Ich bin sicher, dass sie es in dieser Liga beweisen werden", so Gündogan, der inzwischen seine fünfte Saison für Manchester City spielt. Dass es durchaus zu Anpassungsschwierigkeiten an die ungewohnten Gegebenheiten in Englands höchster Spielklasse kommen kann, ist ihm daher bewusst. "Generell denke ich, dass es nicht einfach ist, sich schnell an die Premier League anzupassen, wenn man aus einem anderen Land kommt", erklärte der Mittelfeldmann. Die aufkommenden kritischen Töne helfen den beiden laut Gündogan nicht. "Mit der Situation, die jetzt vor sich geht, denke ich, ist es noch schwieriger", befand er.