Berichte: Ex-ManCity-Star kommt nach Kindesmissbrauch vorzeitig aus Gefängnis frei

Ex-Fußballstar Adam Johnson soll nach drei Jahren in Haft vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden sein. Das haben englische Medien am Freitag übereinstimmend berichtet. Der zwölfmalige Nationalspieler, der in seiner Karriere unter anderem für Manchester City und den AFC Sunderland unter Vertrag stand, war 2016 wegen sexuellen Missbrauchs an einer 15-Jährigen zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Nun ist er bereits drei Jahre vor Ablauf seiner Haftstrafe wieder frei.