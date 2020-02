Netzreaktionen zum ManCity-Ausschluss aus der Champions League: "Transfer-Sommer wird aufregend"

Diese Entscheidung der UEFA im Fall Manchester City sendet Schockwellen durch ganz Fußball-Europa. Am Freitagabend gab der europäische Fußballverband überraschend bekannt, dass der englische Meister in den nächsten beiden Spielzeiten der Champions League aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wird. Grund sind Verstöße gegen das Financial Fair Play.