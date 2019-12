80 Minuten in Unterzahl: ManCity kassiert nach Ederson-Rot in Wolverhampton den nächsten Rückschlag

Manchester City hat einen weiteren Rückschlag im Titelrennen erlitten und in Unterzahl einen lange möglichen Sieg bei den Wolverhampton Wanderers verpasst. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola verlor nach der frühen Roten Karte von Torwart Ederson (12.) mit 2:3 (1:0) und bleibt damit Dritter hinter Tabellenführer Liverpool, der seinen direkten Verfolger Leicester City am Boxing Day deklassiert hatte. Die Citizens haben bereits 14 Punkte Rückstand. Die Tore für ManCity schoss Raheem Sterling mit einem Elfmeter-Nachschuss (25.) und einem Konter-Tor (50.). Adama Traore (55.) konnte verkürzen. In der Schlussphase verlor Benjamin Mendy unnötig den Ball und lieferte damit die Vorlage für das 2:2 durch Raul Jimenez (82.). Matt Doherty (89.) schoss die Wolves in einer turbulenten Schlussphase zum verdienten Sieg.

Sterling hatte in unmittelbarer Abfolge im ersten Durchgang gleich zwei Elfmeter verschossen. Der erste Fehlschuss wurde von Schiedsrichter Martin Atkinson revidiert, weil Wolverhamptons Spieler zu früh wieder in den Strafraum gelaufen waren. Auch beim zweiten Versuch scheiterte Sterling in fast jämmerlicher Manier an Portugals Nationalkeeper Rui Patricio im Tor der Wolves, konnte aber den Nachschuss im Tor unterbringen.

Nach Rot für Ederson: Guardiola wechselt Agüero aus

Zuvor war Ederson vom Platz gestellt worden. Der Brasilianer eilte weit aus dem eigenen Tor und erwischte den heranstürmenden Diogo Jota. Atkinson hatte keine Wahl, als den Platzverweis auszusprechen. Guardiola reagierte überraschend mit der Auswechslung von Mittelstürmer Sergio Agüero für Ersatz-Torwart Claudio Bravo - ein Schachzug, den zunächst nicht viele verstanden, der sich aber als wichtig erweisen sollte, weil er City in Unterzahl mehr Chancen zu schnellen Kontern bot.

Nach diesem Rückschlag gelang vom Elfmeterpunkt die glückliche Führung für die sehr unguardiolahaft agierenden Gäste (weniger als 40 Prozent Ballbesitz) - die Sterling zu Beginn des zweiten Durchgangs mit einem Tempogegenstoß ausbauen konnte, nachdem Jota auf der Gegenseite noch aus kürzester Distanz drüber geschossen hatte. Kurz darauf gelang Adama Traore (55.) aber der hochverdiente Anschlusstreffer, nachdem er zu zaghaft angegangen wurde.

Aussetzer von Benjamin Mendy leitet verdiente ManCity-Pleite ein

Nach 67 Minuten brachte Guardiola den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan für den entkräfteten Kevin de Bruyne, der zuvor noch einen der wenig gewordenen City-Entlastungsangriffe mit einem harmlosen Abschluss vollendet hatte.Wolverhamptons Druck wurde nun immer stärker, Traore (69.) scheiterte exemplarisch an Bravo.

Als es doch so aussah, dass ManCity vielleicht doch einen unwahrscheinlichen Sieg davontragen könnte, leistete sich Benjamin Mendy einen krassen individuellen Aussetzer. Der teuerste Außenverteidiger der Welt verlor den Ball an der eigenen Torauslinie in peinlicher Manier an Traore. Der musste den Ball nur noch nach innen spielen, wo Raul Jimenez nur noch einschieben musste. In der letzten Minute schoss Matt Doherty sogar noch das verdiente Siegtor, ehe Sterling mit der letzten großen Aktion des Spiels auf der anderen Seite nur die Latte rasierte.