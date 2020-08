ManCity beendet irre Zidane-Serie: Real Madrid scheitert nach Varane-Patzern im Achtelfinale

Manchester City steht im Viertelfinale der Champions League ! Der englische Vizemeister setzte sich nach Hin- und Rückspiel mit 4:2 gegen Real Madrid durch und warf Zinedine Zidane in dessen Trainer-Karriere damit erstmals aus der Königsklasse, die der Franzose bisher als Chefcoach immer gewinnen konnte. Im Rückspiel in Manchester gewannen die Citizens nach Toren von Raheem Sterling (9.) und Gabriel Jesus (68.) mit 2:1 (1:1). Bei beiden Treffern der Engländer sah Real-Verteidiger Raphael Varane nicht gut aus. Real kam durch Karim Benzema (28.) lediglich zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Citys Trainer Pep Guardiola, der auf seinen ersten Titel in der Königsklasse seit 2011 wartet, kann mit seiner Mannschaft nun für das Viertelfinale am nächsten Samstag (21 Uhr) in Lissabon planen. Gegner ist dann Olympique Lyon, das sich überraschend gegen Juventus Turin durchsetzte. ManCity hatte im Februar bereits das Hinspiel in Madrid mit 2:1 gewonnen - noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa. Die Madrilenen sind zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale ausgeschieden - im Vorjahr war noch Zidane-Vorgänger Santiago Solari Trainer.