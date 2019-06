Manfred Walter würde sich über einen Regionalliga-Aufstieg der BSG Chemie sehr freuen

Herr Walter, aufgeregt? Immerhin kann ihre Herzensmannschaft am Sonntag den Aufstieg in die Regionalliga schaffen... Aufgeregt vielleicht nicht, aber sehr erfreut darüber, dass es die Mannschaft aus eigener Kraft schaffen kann.

Leipzig. Wenn ein Wort im Leutzscher Holz Gewicht hat, dann ist es das von Manfred Walter (81). Der Kapitän der 64er Meisterelf und der 66er Pokalsieger verbrachte sein halbes Leben im Leutzscher Holz, spielte von 1963 bis 1972 in der ersten Mannschaft, war danach Trainer unter anderem der Oberligamannschaft, Platzarbeiter und Ehrenrat. Wann immer es ihm möglich ist, bricht er vom heimatlichen Wurzen auf nach Leutzsch und sieht sich die Spiele des derzeitigen Oberliga-Spitzenreiters an.

Wie weit kann es für Chemie gehen? Mit Union ist gerade ein Bruder im Geiste, mit dem man sich vor 18 Jahren letztmals im Punktspiel maß, in die erste Bundesliga aufgestiegen?

Ich glaube, mehr als 4. Liga gibt es erst mal nicht her, es ist auch ausreichend und schwer genug im Moment. Man will sich nicht übernehmen und die Erwartungen zu groß werden lassen – das hat man ja alles schon erlebt in Leutzsch.

Ein Vergleich mit der 64er Meisterschaft verbietet sich von selbst – sehen Sie dennoch Gemeinsamkeiten?

Die Stimmung ist so gut, die Leute akzeptieren die Liga, in der gespielt wird, es gibt keine uferlosen Hirngespinste – das war damals nicht anders. Die Jungs machen das gut mit dem Trainer, obwohl ich den Trainerwechsel am Anfang nicht verstanden habe. Im Nachhinein muss man sagen, dass es wohl richtig war.