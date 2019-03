Manipulationsskandal in der Regionalliga: Vater von Nils Petersen wird gesperrt

Skandal in der Regionalliga: Offenbar versuchte Spielmanipulation in großem Stil

Am Donnerstag verhandelte der Nordostdeutsche Fußballverband den Fall in der Egidius-Braun-Sportschule in Leipzig. Der MDR hat erfahren, dass Petersen nun eine Jahr keine Funktion bei einem Fußballverein ausüben darf. Zudem muss er eine Geldstrafe zahlen. Am Freitag soll es die Urteilsbegründung geben.