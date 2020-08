Der Mann des Erfolgs: Für Oliver Kauna ist der TSV Stelingen eine Herzenssache

Es gibt dieses Gespräch aus dem Juni 2007. Dem TSV Stelingen war der Aufstieg in die Niedersachsenliga gelungen. In Twistringen hatte der TSV unter Spielertrainer Oliver Kauna im Relegationsspiel den SV Holthausen/Biene mit 1:0 bezwungen. Auf dem Platz, auf der Rückfahrt, bei der Ankunft im heimischen Klubhaus – der Stelinger Feiermarathon war in vollem Gange. Doch zwischen Umarmungen, Schulterklopfen und Gesängen stimmte Kauna ein paar nachdenkliche Töne an. Dem Autor dieses Artikels sagte er damals: „Das ist für den TSV Stelingen der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Aber man muss sich auch klar sein: Mehr wird in Stelingen nicht möglich sein.“ Tatsächlich blieb die damals fünfthöchste Spielklasse ein einjähriges Gastspiel. Kauna erinnert sich daran, „dass wir dieses Abenteuer angegangen sind, ohne uns personell und finanziell zu übernehmen und mit 34 Punkten nur knapp den Klassenerhalt verpasst haben“. Mit dem TSV Havelse, SC Langenhagen, SV Ramlingen/Ehlershausen und Arminia Hannover kamen die Gegner aus dem oberen Regal der Fußballregion Hannover.

"Eine fußballbekloppte und fußballverrückte Mannschaft" Auch wenn Kauna es nicht so gern hört und betont, „dass es nicht ich allein war, sondern die Mannschaft und der gesamte Verein“ – dennoch: Der Stelinger Höhenflug ab der Jahrtausendwende ist untrennbar mit seinem Namen verbunden. 1999 wechselte er vom SCL zum TSV – als Spielertrainer. „Ich habe lange überlegt, ob ich das im Alter von 29 Jahren schon will.“ Er wollte. Und übernahm von seinem Vorgänger Jörg Weißenborn nicht nur einen Bezirksliga-Aufsteiger, sondern auch „eine fußballbekloppte und fußballverrückte Mannschaft, also im positiven Sinne“. Die hohe Motivation des Teams führte zum Durchmarsch in die Bezirksoberliga. Damit war es aber nicht getan. Kauna merkte: Wenn es weiter nach oben gehen soll, braucht man andere Strukturen. Die kannte er ansatzweise aus seiner Zeit beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (1994 bis 1997), vor allem aber aus Langenhagen (1997 bis 1999). „Wir hatten noch nicht mal einen Torwarttrainer, geschweige denn Obst in der Kabine – wenigstens zum Spiel. Beim SCL gab es das zu jedem Training.“ Zwischendurch stiegen die Stelinger auch mal ab, kehrten aber in die Bezirksoberliga zurück – und erreichten 2007 schließlich die Niedersachsenliga.

In seinem Keller werden die Fußballschätze der Vergangenheit aufbewahrt. © Stephan Hartung

Anzeige

Viererkette geht nach hinten los „Für Stelingen war diese Klasse ein Highlight. Aber natürlich haben wir auch gegen Teams gespielt, die unter Profibedingungen trainiert haben.“ Im Training versuchte der ehemalige Stürmer, der ab der Niedersachsenligasaison nur noch als Coach agierte, sich den veränderten Bedingungen sowie auch der Entwicklung im Fußball anzupassen. Kauna stellte auf Viererkette um. „Das haben wir in der Vorbereitung sechs Wochen lang geübt. Und als es dann losging, haben wir die Bude vollbekommen“, erinnert sich der heute 49-Jährige, schränkt aber ein, „dass unsere Spieler die Viererkette als Jugendliche nicht gelernt haben und daher dafür keine Grundausbildung hatten“. Den Resetknopf drückte er Ende August. Ausgerechnet an seinem 37. Geburtstag war Stelingen mit 0:7 beim SCL untergegangen. „Danach haben wir wieder mit Libero gespielt.“ Nach dem Abstieg hängte er noch ein Jahr dran. „Denn mit einem Abstieg wollte ich nicht aufhören.“ In der Saison 2008/2009 erreichte der TSV Stelingen einen soliden sechsten Platz, Kauna übergab an Joachim Gehrmann. „Angebote von anderen Vereinen gab es. Aber ich hätte alles aus beruflichen Gründen nicht mehr unter einen Hut bekommen.“ Der gelernte Elektroinstallateur, der zwischenzeitlich auch bei diversen Geldinstituten für die Reparatur der Bankautomaten tätig war, begann im Jahr 2006 bei der Firma WMF. Bis heute arbeitet er als Serviceleiter für professionelle Kaffeemaschinen, ist also viel unterwegs.

Mit Jürgen Siegel (links) verbindet Oliver Kauna eine lange Freundschaft. © Debbie Jayne Kinsey