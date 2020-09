Mannheim als wichtige Station für Benjamin Kirstens Dynamo-Karriere: "War eine Lernsituation für mich"

Dresden. Bevor Benjamin Kirsten im Sommer 2008 zu Dynamo Dresden kam, gehörte er ein halbes Jahr zum Kader des damaligen Oberligisten Waldhof Mannheim. Vor dem ersten Drittliga-Duell seiner Ex-Vereine am Sonntag (13 Uhr) in Dresden spricht der derzeit in der Rehabilitation steckende 32-Jährige über seine Lehrzeit im Badischen, aber auch über das aktuelle Potenzial der Waldhof-Buben und den Ex-Mannheimer Kevin Broll.

Wie geht es Ihrem Knie nach der Meniskus-Transplantation? Die OP ist nun zwölf Wochen her. Ich war jetzt zur Kontrolluntersuchung in Koblenz. Da war alles unauffällig. Es ist aber schwer, da eine genaue Statusmeldung abzugeben, weil es bei dieser Art Operation ganz wenige Erfahrungsberichte gibt.

BILDER aus der Karriere von Benjamin Kirsten 2. Mai 2009 - Erstes Spiel von Benjamin Kirsten in der 3. Liga. Dynamo war bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. (@ Eibner) ©

Fehlt Ihnen nach dem Abschied von Lok Leipzig das tägliche Training mit einer Mannschaft sehr? Das geht, denn ich habe auch jetzt täglich Training, die Intensität ist ähnlich hoch. Es ist nur das erste Mal für mich so, dass ich keine Mannschaft habe. Aber hätte ich eine, dann würde das meinen Ehrgeiz mehr anstacheln, als ich es aktuell gebrauchen kann.

Sie haben auch als Co-Kommentator beim MDR gut zu tun. Ihre Analyse ist ebenso im Harbig-Stadion gefragt. Sind Sie auch am Sonntag beim Spiel wieder vor Ort? Ich bin auch am Sonntag da, Dynamo ist mit der Bitte an mich herangetreten. Das mache ich gern, denn ich will die Zeit neben meiner Reha nutzen und habe da eine ähnliche Vereinbarung mit dem MDR, wo ich mal Co-Kommentator, Moderator oder Experte im Studio sein darf. Noch bis Februar/März wird die Reha wohl dauern, doch währenddessen möchte ich mich auf allen Ebenen weiterbilden. Der MDR hat mir diese Praktikumsstelle offeriert, dafür bin ich dankbar.

Sie waren 2008 mal ein halbes Jahr bei Waldhof Mannheim, haben dort mittrainiert, aber nicht gespielt. Was waren die Gründe dafür? Ich bin da als ganz junger Torhüter hingekommen – mit 20 Jahren. Ich bin im Januar mit der Bitte an Bayer 04 Leverkusen herangetreten, ob ich mich doch vielleicht irgendwo anders versuchen könnte, weil sich die Türen bei Bayer 04 für mich geschlossen hatten, es eine Neuausrichtung auf der Torwartposition gab. Man hat auf einen noch Jüngeren gesetzt, das war auch in Ordnung so. Ich bin dann relativ schnell nach Mannheim, weil die dringend einen Torhüter als Backup brauchten. Es hat für mich deswegen nicht zu einem Einsatz gereicht, weil die Mannschaft sehr erfahren war. Es war damals noch nicht so wie heute, dass man mit einem 22 Jahre alten Torhüter durch die Welt kommt. Wer damals nicht 24, 25 Jahre alt war, hatte keine echten Ambitionen, irgendwo Nummer eins zu sein, das ist heute anders. Damals war es eine Lernsituation für mich. Ich habe mit Leuten wie Christoph Babatz oder Dennis Weiland, also mit erfahrenen Bundesliga-Spielern, trainiert. Das war für mich die Abkopplung von Bayer Leverkusen.

Im Juni 2008 fing Benjamin Kirsten – ganz frisch aus Mannheim gekommen – bei Dynamo an, wo er erst in der „Zweiten“ Dienst tat. © imago/Eisenhuth

Das war also eine wichtige Zwischenstation? Ich habe den Fußball auf eine andere Art und Weise kennen gelernt. Der Umgang war ein anderer als beim Wohlfühl-Verein Bayer 04 Leverkusen. Für die meisten Jugendspieler ist es hart, wenn sie wechseln. In Leverkusen hat man perfekte Bedingungen, perfekte Materialien, perfekte Mitspieler. Wenn man dann gehen muss, kommt eine Wand. Ich konnte das nach der Zeit in Mannheim einschätzen, war mental frei für den Wechsel zu Dynamo, wo damals auch noch vieles ungeordnet lief.

Mannheim ist zurück im Profigeschäft – nach langer Zeit. Wie verrückt sind denn die Fans in der Eishockey-Metropole noch nach Profifußball? Da ist vieles ähnlich zu Dynamo, auch Waldhof ist ein absoluter Traditionsverein. Die Fans sind ähnlich gepolt wie die von Dynamo, wenngleich die der Dresdner noch ein Stück enthusiastischer und zahlreicher sind. Aber bei beiden Clubs schlummert eine ähnliche Substanz, man hat auch in Mannheim strukturell viel dazugelernt. Man besitzt ein eigenes Trainingsgelände, ein schönes Stadion, ein finanziell potentes Umfeld in der Stadt Mannheim. Ich glaube, dass die Strukturen Raum für mehr bieten.

Wie stark schätzen Sie das aktuelle Team von Trainer Patrick Glöckner ein? Das ist eine Wundertüte, denn Waldhof hat viele wichtige Spieler verloren. Säulen, die man jetzt kompensieren muss. Ich denke aber, dass das Team die Chance hat, für eine Überraschung zu sorgen. Das haben sie beim 2:2 gegen Viktoria Köln – für mich ein Aufstiegsfavorit – gezeigt. Sie haben mit Jan-Christoph Bartels einen sehr jungen Torwart, der das Vertrauen genießt, zudem noch den dahinter, der letztes Jahr gespielt hat. Mit Markus Scholz als aktueller Nummer drei sind sie allein auf dieser Position sehr gut besetzt. Insgesamt ist die Liga verrückt wie diese Corona-Zeit, ich traue einem Drittel der Vereine zu, am Ende den ersten Platz zu. Dazu zählt auch Waldhof Mannheim.

Sie haben Ex-Dynamo Markus Scholz erwähnt. Mit ihm haben Sie in Dresden noch zusammengespielt, jetzt ist er gerade verletzt. Haben Sie noch losen Kontakt zu ihm? Nein.

Dynamos aktueller Stammkeeper Kevin Broll ist ein Mannheimer Bub, wie er selbst sagt. Er hat sich in Dresden etabliert. Wie beurteilen Sie seine Entwicklung? Kevin hat letztes Jahr eine sehr stabile Saison gespielt, war ein wichtiger Pfeiler, auch wenn am Ende der Abstieg stand. Für ihn persönlich war es eine enorm wichtige Saison, denn er konnte zeigen, dass er nicht nur stabile Leistungen bei einem kleinen Verein, sondern auch vor großer Druckkulisse wie bei Dynamo bringen kann. Zwar ist der Abstieg erst einmal ein Rückschritt in den Augen vieler, ich sehe das aber nicht so. Er kann sich weiter stabilisieren, muss auch eine Führungsrolle auf dem Platz übernehmen. Das weiß er. Man hat auch jetzt wieder gegen den HSV und in Kaiserslautern gesehen, wie wichtig er ist.

Gibt es noch Kontakte zu Leuten aus Ihrer Mannheimer Zeit? Ja, zu vielen, wenngleich nicht mehr so oft und so intensiv. Aber es war die Zeit, in der ich mich von meinem Elternhaus abgekoppelt habe. Das war genauso wichtig, wie mich von Bayer 04 loszueisen. In Leverkusen hatte ich extrem lange gespielt, der Abschied fiel dementsprechend schwer. Ich habe in Mannheim dann im Hotel gewohnt, das war keine einfache Zeit, denn ich war sehr jung, habe in drei, vier Monaten viel gesehen. Da wusste ich aber bald: So läuft der Männerfußball! So konnte ich bei Dynamo mit einer Menge Erfahrung starten. Obwohl vieles bei Waldhof für mich negativ lief, hat mir die kurze Zeit dort gezeigt, dass der Schritt im Nachhinein viel Positives hatte.