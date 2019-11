"Lamborghini-Lutscher": Kommentatoren-Legende Manni Breuckmann polarisiert mit Sprüche-Feuerwerk bei DAZN

Was für ein Auftritt! Manfred "Manni" Breuckmann hat bei seinem Kommentatoren-Comeback für den Streaming-Sender DAZN bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Kommentar der 68 Jahre alte Radio-Legende war während des Bundesliga-Spiels zwischen Schalke 04 und Union Berlin (2:1) über eine separate "Legenden-Option" anwählbar - und Breuckmann schmückte sie mit einem launigen Sprüche-Feuerwerk, das seinesgleichen suchte. So bezeichnete Breuckmann Amine Harit als "Lamborghini-Lutscher" und Weston McKennie als "Texas Boy". Die emotionale Vorstellung der Ruhrpott-Ikone, der beim Siegtreffer von Schalke-Profi Suat Serdar mehrfach laut "Gol Gol Gol" rief, kam allerdings nicht bei jedem Fan gut an.