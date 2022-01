"Mannschaft im Stich gelassen": Mainz-Trainer Bo Svensson klagt sich nach Pleite selbst an

Über seine Verbannung in die Loge ärgerte sich Bo Svensson so richtig. Der Trainer von Mainz 05 übte nach der fünften Bundesliga-Auswärtsniederlage seiner Mannschaft nacheinander harte Selbstkritik: "Ich habe meine Mannschaft auch ein Stück weit im Stich gelassen", räumte Svensson nach der 1:2 (0:1)-Niederlage am Samstag beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth ein. "Es ist nicht optimal, wenn ich da oben sitze."

