Ein Drittel ist rum: Wie zufrieden sind die neun Bezirksligisten aus der Stadt?

Hannover ist gespalten - zumindest was die Zugehörigkeit zur Bezirksliga betrifft. Im vergangenen Jahr spielten alle sechs Bezirksligisten aus dem Stadtgebiet in der Staffel 2. Das ist in diesem Jahr anders. Es hat kräftigen Zuwachs gegeben: einem Absteiger in den Kreis (FC Stern Misburg) stehen drei Aufsteiger (Mühlenberger SV, VfL Eintracht Hannover und HSC Hannover II) sowie ein Absteiger aus der Landesliga (SV Iraklis Hellas) gegenüber.

Und diese neun Teams spielen nicht mehr alle in einer Staffel, sondern sind auf die Bezirksliga 2 (sieben) und 3 (zwei) verteilt. Doch für sie alle gilt: Etwas mehr als ein Drittel der Partien haben sie absolviert, nämlich elf von 30. Wie läuft es für Davenstedt & Co.? Der SPORTBUZZER hat einen genauen Blick auf die Städter geworfen...