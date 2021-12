Manu Koné über seine Rolle in Gladbach: "Scheue mich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen"

SPORTBUZZER: Monsieur Koné, haben Sie schon zuvor einmal eine solche Niederlage, wie das 0:6 gegen Freiburg erlebt?

Manu Koné (20): Nein, das war meine erste so heftige Niederlage.

Zum wiederholten Mal war Borussia in allen relevanten Statistiken – Kilometer, Sprints, gewonnene Zweikämpfe –, unterlegen. Ist die Mentalität ein Problem?

In diesem Spiel hat es uns meiner Meinung nach an der Kommunikation gefehlt. Wir haben uns nicht genug abgestimmt. Dafür spricht auch, dass wir vier Tore nach Standardsituationen bekommen haben. Es waren keine Gegentore, bei denen wir überspielt oder überrannt wurden. Es stimmte bei der Zuteilung nicht. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Aber man muss ehrlich sagen: da war es zu spät.