United-Trainer Solskjaer kündigt Ronaldo-Comeback an: "Er wird irgendwann auf dem Platz stehen" 

Superstar Cristiano Ronaldo wird an diesem Samstag (16.00 Uhr/Sky) gegen Newcastle United sein Comeback für Manchester United in der Premier League geben. "Er wird auf jeden Fall irgendwann auf dem Platz stehen“, kündigte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Freitag an. Er hat für die Nationalmannschaft gespielt, er hatte eine gute Woche hier bei uns." Ob der 36-jährige Portugiese sogar gleich in der Startelf stehen wird, ließ der Coach allerdings offen.

