Trainer Marco Rose bestätigt: BVB für den Rest des Jahres ohne Abwehrspieler Manuel Akanji

Akanji fehlte gegen Besiktas bereits in der Dortmunder Innenverteidigung. An seine Stelle rückte der Franzose Dan-Axel Zagadou , der damit erstmals nach monatelanger Verletzungspause wieder in der Anfangsformation des BVB stand.

Der Schweizer Nationalspieler Akanji war Anfang 2018 vom FC Basel zum Revierklub gewechselt. In der laufenden Saison kommt er auf 14 Einsätze in der Bundesliga, fünf in der Champions League und zwei im DFB-Pokal. Die Begegnung zum Abschluss der Gruppenphase in der Königsklasse am Dienstag war das erste Pflichtspiel in dieser Saison, das Akanji verpasste. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2023.