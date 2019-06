Bestätigt: Manuel Baum wechselt als Trainer zum DFB - Augsburg-Vertrag aufgelöst

Der ehemalige Bundesligatrainer Manuel Baum wird neuer Coach der deutschen U20-Auswahl. Der 39 Jahre alte Fußball-Lehrer, der Anfang April seinen Job beim FC Augsburg verlor, wird in seiner Funktion künftig von den Co-Trainern René Rydlewicz und Engin Yanova unterstützt. Das hat das Präsidium des DFB am Freitag auf seiner Sitzung in Frankfurt beschlossen. Bereits am Montag hatte es entsprechende Medienberichte gegeben.