Nach Freiburg-Pleite: Lothar Matthäus zählt Schalke-Trainer Manuel Baum an – "Sehe keine Fortschritte"

Zehn Bundesliga-Spiele, vier Unentschieden, sechs Niederlagen - und ein Punkteschnitt von 0,4 Zählern pro Partie: Das ist die ernüchternde Bilanz von Manuel Baum seit der Übernahme des Trainer-Amts beim FC Schalke 04 als Nachfolger von David Wagner, der nach zwei Niederlagen zum Saisonstart entlassen worden war. Nach einem kurzen Aufschwung mit einer soliden Leistung beim 2:2 in Augsburg am Sonntag folgte am Mittwochabend eine mutlose Vorstellung im Heimspiel gegen den SC Freiburg, das mit 0.2 verloren ging.

Nach der Pleite, die durch zwei Treffer des Freiburgers Roland Sallai im zweiten Durchgang zustande kam, zeigte sich Lothar Matthäus erschüttert über die Leistung der Knappen. "Schalke hat heute wieder so gespielt, dass man sagen muss, das war nicht bundesligatauglich", sagte der Rekordnationalspieler bei Sky. "Sie haben sich keine großen Torchancen erarbeitet, die spielerische Klasse und das Miteinander haben gefehlt."

Schalke wartet in der Bundesliga seit mittlerweile 28 Spielen in Folge ohne Sieg. Während Wagner vor seiner Entlassung saisonübergreifend fünf Niederlagen in Folge kassierte, holte Baum nur einen Punkt aus den letzten fünf Spielen. Droht auch ihm das vorzeitige Aus? Aus Sicht von Matthäus ist dies definitiv vorstellbar: "Ich sehe keine Entwicklung in der Mannschaft und da ist der Trainer für verantwortlich."

Nächste Schalke-Spiele gegen Bielefeld und Ulm