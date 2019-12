Schiedsrichter Manuel Gräfe gibt zu: Vor diesem Bundesliga-Spieler hatte ich Angst

Auf dem Platz hat er das Sagen: Manuel Gräfe gehört zu den besten Schiedsrichtern in Deutschland, leitete 2013 das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und VfB Stuttgart und pfeift auch Top-Spiele wie das Meisterschafts-Duell zwischen dem FCB und Borussia Dortmund in diesem April. Und auch neben dem Platz macht Gräfe so schnell keiner etwas vor: Der 46-Jährige äußerte in der Vergangenheit offensiv seine Meinung über Schiedsrichter-Ansetzungen und kritisierte den Referee-Leistungstest vor der Saison.