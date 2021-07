Babak Rafati: Die Vorwürfe von Manuel Gräfe in Richtung DFB sind berechtigt

Das Interview von Schiedsrichter Manuel Gräfe fühlt sich für mich an wie ein neutraler Abschlussbericht über das DFB-System mit seinen Machenschaften und überrascht mich keinesfalls. Fast alle "Anklagepunkte" Gräfes decken sich mit den Erfahrungen aus meiner aktiven Zeit. Ich finde es daher absolut richtig und wichtig, dass er eine Klage wegen Altersdiskriminierung eingereicht hat.

Für mich gibt es noch andere "moralische Anklagepunkte". Frauendiskriminierung zum Beispiel in der Causa Bibiana Steinhaus. Um ihren Bundesliga-Aufstieg war ein Machtkampf entbrannt. Ihr nicht ganz freiwilliges Karriereende und die jetzige Schlammschlacht um Frauenrechte beim DFB sind ebenfalls zu nennen. Oder Homosexualität im Profifußball. Der DFB proklamiert stets Unterstützung, aber in meinem Job als Coach von Profifußballern erfahre ich immer Gegenteiliges.

Neulich hat SPORTBUZZER-Kolumnist Jochen Breyer im ZDF den Fall Dietmar Hopp in Verbindung mit dem Spiel Hoffenheim gegen Bayern München sowie die Rolle des DFB in einer Doku beleuchtet. Dadurch, dass Gräfe nun beim ZDF als Schiedsrichter-Experte arbeitet, erscheint es mir durchaus möglich, dass Breyer mit Gräfe an der nächsten Doku arbeiten könnte.