Ausnahme bei Altersgrenze? Schiedsrichter Gräfe an den DFB: "Meine Telefonnummer kennen sie"

Schiedsrichter Manuel Gräfe würde seine Laufbahn auch weiterhin gern in der kommenden Saison fortsetzen, sieht dafür selbst aber keine großen Chancen mehr. Wegen des Erreichens der Altersgrenze von 47 Jahren muss der Berliner nach dieser Spielzeit aufhören. In den vergangenen Wochen hatten sich Spieler, Trainer und Manager dafür ausgesprochen, dass für Gräfe eine Ausnahme gemacht wird. Dies lehnt der Deutsche Fußball-Bund ab.

„Sie haben nein gesagt. So ist es Stand jetzt immer noch. Wenn sie sich es überlegen wollen - meine Telefonnummer kennen sie“, sagte Gräfe, der in den vergangenen Wochen viel Zuspruch erhalten hatte, am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF und bezog dabei den ebenfalls ausscheidenden Schiedsrichter Guido Winkmann mit ein. Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter des DFB, begründete die ablehnende Haltung im Fall von Gräfe und Winkmann mit der Weiterentwicklung im Bereich der Elite-Unparteiischen und der Strategie in der Kaderplanung. Gewünscht sei eine Fluktuation. Auch Markus Schmidt muss aufhören.