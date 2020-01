Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe kritisiert Videobeweis und fordert "Trainer-Challenges"

Gräfe wünscht sich bei den für die Fans oftmals unübersichtlichen Situationen vor allem mehr Transparenz für die Stadionbesucher. Er fordert - ähnlich wie in der amerikanischen Profi-Football-Liga NFL - eine direkte Kommunikation zum Publikum: "Man muss die Zuschauer im Stadion und an den Bildschirmen mitnehmen. Wenn ich rausgehe, mir die Szene am Spielfeldrand anschaue und meine Entscheidung über Headset meinen Kollegen mitteile, muss ich sie auch den Fans im Stadion mitteilen können", kritisierte der Schiedsrichter. "So schaffst du Klarheit für Zuschauer und Medien. Wenn man als Zuschauer nach Hause geht und unaufgeklärt bleibt, senkt das die Attraktivität des Stadionerlebnisses."

Was Gräfe an der aktuellen Videobeweis-Umsetzung ebenfalls stört: Das "*tendenziell zu häufige" Eingreifen des Video-Assistenten, der ihn per Funk-Verbindung während des Spiels auf mögliche Regelwidrigkeiten hinweist*. So spricht sich Gräfe dafür aus "die Verantwortung wieder mehr beim Schiedsrichter auf dem Feld zu belassen". Möglich werden soll dies seiner Meinung nach mit der Einführung von "zwei Challenges pro Trainer pro Spiel". So sollen die Coaches, wieder ähnlich wie in der NFL, entscheiden, ob sich der Schiedsrichter eine Situation per Videobeweis anschaut.