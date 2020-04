Manuel Neuer adelt Bayern-Trainer Hansi Flick: "Sehr direkt, offen und ehrlich"

Flick stärkt Neuer: "Eindeutig unsere Nummer eins"

Neuers Lob ist angesichts der aktuellen Konstellation beim FC Bayern pikant: Der Vertrag des DFB-Keepers läuft noch bis Sommer 2021. Zuletzt gelangen über Berichte der Bild und des Kicker angebliche Details über die Vertrags-Gespräche des 34-Jährigen mit den Bayern an die Öffentlichkeit. Der Torwart fordere demnach 20 Millionen Euro im Jahr und einen Fünfjahresvertrag. In der Bild am Sonntag dementierten Neuer und dessen Berater Thomas Kroth diese Zahlen zuletzt - Neuer gehe es statt um Geld um Wertschätzung, die er den noch "grundsätzlich" spüre. Ihn ärgere es jedoch, dass Inhalte der Vertragsgespräche an die Presse gelangt sind - ob mit wahren oder unwahren Details.