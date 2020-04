Manuel Neuer gegen Alexander Nübel: Bayern-Trainer Hansi Flick legt sich auf Nummer eins fest

Hansi Flick schafft klare Verhältnisse! Schon jetzt hat er sich auf seinen Stammkeeper für die kommende Saison festgelegt. "Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer 1, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern. Alexander Nübel weiß das auch", sagte der Trainer des FC Bayern München am Donnerstag dem Kicker. Damit facht Flick auch die Vertragsverhandlung des deutschen Rekordmeisters mit dem deutschen Nationalkeeper an. Kapitän Neuer hatte dabei zuletzt in einem Wut-Interview bei der Bild am Sonntag scharfe Kritik an den Indiskretionen geübt, wonach vom Klub pikante Details wie gewünschte Laufzeit (fünf Jahre) und Gehaltsvorstellung (20 Millionen Euro) an die Öffentlichkeit gedrungen sind.