Ausflug, Paraden: Bayern-Keeper Manuel Neuer mit turbulentem Start gegen den BVB - So reagiert das Netz

Was macht denn Manuel Neuer da? Der Spitzen-Torwart des FC Bayern München hat bei der Supercup-Partie gegen Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit für viel Aufregung bei den Fans gesorgt - sowohl wegen seiner (Weltklasse-) Paraden gegen die BVB-Stürmer, als auch wegen eines kuriosen Ausflugs an der Mittellinie gegen Paco Alcácer. Der FCB konnte sich bei vor allem bei Neuer bedanken, dass die Null beim Rekordmeister lange stand.

Manuel Neuer: Mittellinien-Ausflug gegen BVB-Stürmer Alcácer

Was war passiert? Schon nach 50 Sekunden verhindert Neuer per Blitz-Reflex den frühen Rückstand der Bayern beim BVB. Bayern-Verteidiger Niklas Süle verliert gegen Alcácer auf der Außenbahn den Ball. Der stolpert den Ball quasi in den Strafraum zu Marco Reus. Der Fußballer des Jahres scheitert dann aus kurzer Distanz an Nationalmannschafts-Kollege Neuer.

In der 14. Minute hält es den FCB-Keeper dann nicht mehr im Tor. Nach einem Fehlpass von Jerome Boateng kontern die Dortmunder eiskalt. Sancho schickt Alcácer in die gegnerische Hälfe, wo sich Neuer fast bis an den Anstoß-Kreis in ein Eins-gegen-Eins mit Neuer begibt. Der Spanier spitzelt den Ball an der Bayern-Nummer eins, die fast den Ball mit den Händen berührt, vorbei - allerdings geht der Weitschuss neben das Tor. "Schade, weil es eine sehr gute Chance war", sagte der aktuell verletzte BVB-Neuzugang Julian Brandt in der Halbzeit.

Nur sechs Minuten später dann die nächste Neuer-Großtat: Gegen BVB-Profi Raphael Guerreiro muss der Bayern-Schlussmann das Bein weit ausfahren, um den Schuss doch noch zu parieren.

So reagiert das Netz auf Manuel Neuer gegen den BVB

Es war eine aufregende Halbzeit für Neuer, die im Netz allerdings auch Anerkennung fand. Besonders die starken Paraden gegen die BVB-Profis sorgten für viel virtuellen Applaus. Bei der Ausflug-Aktion mischte sich allerdings auch Kritik unter die Kommentare. So reagiert das Netz auf Neuer gegen den BVB.

Ohne Neuer wäre das Spiel schon entschieden. #BVBFCB — MEIS7ER (@texterstexte) August 3, 2019

Alcacer an der Mittellinie.



No one:

Rethy: "NEUER MUSS RAUS!" #BVBFCB — Ali (@ssjali) August 3, 2019

Nach 20min Spielzeit nichts passiert! Und Neuer sollte evtl mal im Tor bleiben 😓!! #BVBFCB #AudiCup2019 — Hanna_Theresija (@JohannaPollert) August 3, 2019

Hitz 1 - 2 Neuer#BVBFCB — Robert (@robertVT22) August 3, 2019

Neuer ist verrückt — joseph (@9Iewandowski) August 3, 2019

Zum Glück Neuer heute in Höchstform — Derbysieger-Jasmine 💙 (@loeckly) August 3, 2019

Neuer bis auf den Timing-Fehler heute in Topform, müsste schon 2-0 für den BVB stehen... 🙄🖤💛 #BVBFCB — Freezy (@FreezyBTW) August 3, 2019

NEUER WIEDER MIT NER STARKEN PARADE#BVBFCB — Cem (@Cem49483153) August 3, 2019

