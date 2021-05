DFB-Kapitän Neuer über die deutschen EM-Chancen und die Rückkehrer Müller und Hummels

Die Bundesliga-Saison ist vorbei, die neunte Meisterschaft in Serie mit dem FC Bayern eingetütet. Für DFB-Kapitän Manuel Neuer geht es jetzt erst einmal in den Urlaub, dann beginnt in wenigen Tagen schon die Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die am 11. Juni beginnt. Für das Turnier, das an elf Spielorten in ganz Europa ausgetragen wird, sieht Neuer die deutsche Mannschaft anders als in der Vergangenheit aber nicht als Top-Favorit: "Was das Selbstvertrauen und Selbstverständnis betrifft, gab es in der Vergangenheit sicher Turniere, bei denen das anders war", sagte Neuer der Welt am Sonntag. "Da hieß es: Wir sind Deutschland, wir haben eine klasse Mannschaft und wir gehen mit breiter Brust auf den Platz." Anzeige

In diesem Jahr sieht Neuer die deutsche Auswahl verwundbarer als in der Vergangenheit: "Unsere Vorrundengegner Frankreich, Portugal und Ungarn wissen, dass sie Respekt haben müssen vor uns", glaubt er zwar. "Aber sie wissen auch, dass man uns wehtun kann", so der 35-Jährige. Dennoch – und auch trotz der schwierigen Gruppe mit dem Weltmeister und dem Titelverteidiger – hofft der DFB-Kapitän, auf eine Überraschung: "Es ist für uns alle eine große Chance zu zeigen, dass wir zur europäischen Spitze gehören", so Neuer.

Neuer lobt DFB-Rückkehrer Hummels: "Mats kann entscheidender Stabilisator sein"

Dass Bundestrainer Joachim Löw bei seinem letzten Turnier in seinem Kader auch noch einmal auf die zuvor ausgebooteten Mats Hummels und Thomas Müller setzt, begrüßt der Kapitän: "Wir müssen alle nach hinten arbeiten und uns hier verbessern. Bei einem Turnier ist jeder Fehler entscheidend, eine stabile Defensive ist die Basis für ein erfolgreiches Turnier", erklärte Neuer die Zielsetzung für die Vorbereitung. "Mats kann da ein entscheidender Stabilisator sein", sagte er mit Blick auf den Ex-Kollegen von Pokalsieger Borussia Dortmund.