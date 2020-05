Manuel Neuer begründet Vertragsverlängerung beim FC Bayern: "Finale dahoam" 2022 ist "großes Ziel"

Denn im Jahr 2022 könnte es zum nächsten Heim-Finale des FC Bayern in der Champions League kommen. Die Münchner Allianz Arena ist im September von der UEFA als Final-Ausrichter bestätigt worden - und Neuer will dabei sein: "In den nächsten Jahren ist es ein ganz großes Ziel von uns, dass wir theoretisch wieder ein 'Finale dahoam' haben können", sagte der 34-Jährige und fügte an: "Das wäre natürlich ein Traum für uns alle, wenn wir bis dahin so arbeiten können, dass wir die Möglichkeit haben, im Finale zu stehen."