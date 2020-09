Vor ter Stegen und Alisson: Manuel Neuer ist für Bernd Leno "der beste Torwart der Welt"

Ter Stegen? Alisson Becker? Nein, für DFB-Nationaltorwart Bernd Leno ist ein anderer Keeper aktuell der weltbeste Keeper. Der ehemalige Schlussmann von Bayer Leverkusen hat seinen Kollegen Manuel Neuer vor den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien in Stuttgart am Donnerstag und am Sonntag in der Schweiz gelobt. "Das muss ich fairerweise sagen: Manu war, ist und bleibt mit Abstand der beste Torwart der Welt, das ist einfach so", sagte Leno im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten über die Nummer eins im deutschen Tor.