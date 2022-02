Drei Wochen nach Knie-OP: Nagelsmann kündigt Neuer-Comeback beim FC Bayern an

Manuel Neuer könnte schon bald seine Rückkehr ins Tor des FC Bayern München feiern. Drei Wochen nach der Knie-Operation des 35-Jährigen hat FCB-Trainer Julian Nagelsmann einen möglichen Comeback-Termin für den deutschen Nationalkeeper und Bayern-Kapitän genannt. So könnte Neuer-Vertreter Sven Ulreich beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend bereits sein vorerst letztes Spiel als Nummer eins absolviert haben - denn Neues Reha schreitet gut voran: "Manu steigt nächste Woche wieder ins torwartspezifische Training ein und wird dann auch wieder mit der Mannschaft trainieren", verriet Nagelsmann nach der Partie bei der SGE bei Sport1.

Bereits am Montag meldete sich Neuer auf dem Trainingsplatz der Bayern zurück: Der Weltmeister von 2014 absolvierte erstmals wieder ein Lauftraining auf der Anlage an der Säbener Straße und war danach auch schon wieder mit dem Ball aktiv. Bereits am vergangenen Sonntag hatte sich Neuer selbst zu Wort gemeldet und seinen Fans via Instagram mitgeteilt, dass er Fortschritte mache und bei seiner Genesung im erhofften Zeitplan liege.