Manuel Neuer macht nächsten großen Schritt: Torhüter des FC Bayern zurück im Lauftraining

Rund zwei Wochen nach seiner Knie-Operation hat Nationaltorhüter Manuel Neuer einen weiteren großen Schritt in Richtung Comeback gemacht. Wie der FC Bayern bekanntgab, absolvierte der 35-Jährige am Montag erstmals wieder ein Lauftraining auf der Anlage an der Säbener Straße. Schon am Sonntag hatte sich Neuer selbst zu Wort gemeldet und seinen Fans via Instagram mitgeteilt, dass er Fortschritte mache und bei seiner Genesung im erhofften Zeitplan liege.

Anzeige