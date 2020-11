Kapitän Manuel Neuer über die Causa David Alaba, die Führungsachse der Bayern und den Thiago-Abgang

Die angespannte Lage um David Alaba ist ein ungünstiger Nebenkriegsschauplatz für den FC Bayern vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, Sky). Doch aus Sicht von Manuel Neuer ( hier geht es zum ganzen Interview! ) stellt das vom Triple-Sieger zurückgezogene Vertragsangebot an Alaba die FCB-Profis nicht vor Probleme. "Uns Spieler stört es im Wettkampf nicht. Da ist nur die Leistung wichtig", sagt der 34-Jährige dem SPORT BUZZER.

Das Verhältnis der Mitspieler zum österreichischen Nationalspieler sei durch die Situation, der Giftpfeile in beide Richtungen vorangegangen waren, keinesfalls gestört. "Der David liefert permanent sehr gute Leistungen, gehört, wie ich schon sagte, zu unserer Mittelachse. Wir sind froh, dass er zu unserer Mannschaft gehört", betont Bayern-Kapitän Neuer. Zum Hintergrund: Am vergangenen Sonntag hatte Klub-Präsident Herbert Hainer verkündet, das Angebot für Alaba zurückzuziehen. Das Abwehr-Ass reagierte überrascht, wurde davon offenbar überrascht und sprach bei Sky von einem "Schlag ins Gesicht". Ein Wechsel im nächsten Sommer - dann ablösefrei - scheint sehr wahrscheinlich, noch immer werden Real Madrid und der FC Barcelona als Abnehmer gehandelt.

Gerade die beiden Nationalspieler Goretzka und Kimmich lobt der Weltmeister von 2014. Die beiden haben sich laut Neuer "sehr gut entwickelt und sind immer noch in einem Alter (beide 25, d. Red.), wo sie laufend dazulernen". In der Mittelfeld-Zentrale musste der FCB mit Thiago einen bitteren Abgang hinnehmen - dieser schmerzt auch Neuer: "Thiago ist dennoch ein schwerer Verlust für uns." Großes Potenzial sieht er in dem erst 17 Jahre alten Offensivspieler Jamal Musiala. Er mache "einen Supereindruck", sagt der FCB-Keeper und fügt an: "Auch er bekommt seine Einsatzzeiten. Ein guter Typ, der aufmerksam ist, dazulernen will."