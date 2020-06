DFB-Kapitän Manuel Neuer hofft auf Länderspiele im Herbst - Situation weiter "schwierig zu beurteilen"

Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer sehnt das Ende der coronabedingten Länderspielpause herbei. „Was uns allen am meisten fehlt in dieser Zeit, ist der zwischenmenschliche Austausch“, sagte Neuer zur nun schon über halbjährigen Pause. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Europameisterschaft gestrichen, auch alle Testspiele in diesem Jahr fielen aus. „Daher freue ich mich natürlich darauf, dass wir als Nationalmannschaft auch irgendwann wieder zusammenkommen“, sagte der Torwart des FC Bayern München auf der DFB-Homepage.

Jeder Nationalspieler habe sich wahnsinnig auf die EM in diesem Sommer, die in zwölf europäischen Städten hätte gespielt werden sollen, gefreut, „gerade auch wegen der drei Heimspiele in der Gruppenphase vor unseren eigenen Fans“. Doch diese Vorfreude werde nun 2021 wiederkommen. Dann soll das Turnier nachgeholt werden.

Nationalmannschaft: Nations League soll im September beginnen

Neuer hofft wie auch Bundestrainer Joachim Löw auf einen Neustart der Länderspiele in diesem Herbst, in welcher Form auch immer. Für den 3. September ist der Beginn der Nations League gegen Spanien angesetzt, drei Tage später soll das nächste Spiel in der Schweiz folgen. Die aktuelle Situation sei weiter „schwierig zu beurteilen“, so Neuer. Keiner wisse, wie die Situation in drei Monaten sein werde.

EM 2020: In diesen Stadien soll gespielt werden Stadio Olimpico, Rom/Italien - Kapazität: 72.698 ©