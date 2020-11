Manuel Neuer durch Einsatz gegen die Ukraine deutscher Rekord-Torhüter - Sepp Maier gratuliert

Manuel Neuer ist seit Samstagabend Deutschlands Rekord-Nationaltorhüter. Der 34-Jährige kam in der Nations-League-Partie in Leipzig gegen die Ukraine zum 95. Mal für das DFB-Team zum Einsatz und egalisierte damit die Bestmarke von Sepp Maier. Der heute 76-Jährige hatte zwischen 1966 und 1979 ebenfalls 95 Länderspiele bestritten. Neuer benötigte für das Erreichen der Maier-Marke zwei Jahre weniger. Sein Debüt hatte er am 2. Juni 2009 in einem Testspiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten (7:2) gegeben. Maier und Neuer verbindet, dass sie beide als Nummer 1 beim FC Bayern eine Ära prägten bzw. prägen. Maier wurde 1974 Weltmeister, Neuer 40 Jahre später. Anzeige

Bei einem weiteren Einsatz zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase am kommenden Dienstag in Sevilla gegen Spanien wäre der heutige DFB-Kapitän dann alleiniger Halter der Bestmarke. Maier sieht dies gelassen. "Es ist 41 Jahre her, dass ich die Marke aufgestellt habe. Daran sieht man, was das für eine großartige Leistung von mir war. Ich beglückwünsche Manuel Neuer", hatte er der dpa zuletzt gesagt: "Manuel Neuer wird bestimmt über 120 Länderspiele bestreiten." Maier sieht keinen Grund, warum sein Nachfolger in absehbarer Zeit abtreten sollte: "Warum denn? Dem fehlt ja nichts."