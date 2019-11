Manuel Neuer adelt entlassenen Bayern-Trainer Niko Kovac: "Ziehe menschlich den Hut"

Mal einen Kaffee trinken mit dem Ex-Trainer? Für Manuel Neuer kein Problem. Der Kapitän des FC Bayern München hat nach dem Champions-League-Erfolg gegen Olympiakos Piräus ausführlich über den am Sonntag entlassenen Niko Kovac gesprochen - und seinen ehemaligen Coach für dessen Verhalten nach dem Bayern-Aus geadelt. "Ich ziehe menschlich den Hut vor Niko und Robbie (Ex-Co-Trainer Robert Kovac; d. Red) wie sie sich verabschiedet haben", sagte der FCB-Torwart. Angst vor einer erneuten Begegnung mit den beiden sei Fehl am Platz: "Ich denke, dass jeder Spieler, wenn er dem Robbie oder Niko begegnet, ihnen in die Augen schauen kann und zusammen einen Kaffee trinkt."