Flick gibt Entwarnung bei Manuel Neuer: FC Bayern kann gegen Köln mit Stammkeeper planen

Er ist wieder fit! Der FC Bayern kann im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Sonntag wieder mit Manuel Neuer planen. Das bestätigte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Freitag. "Er hat ganz normal am Training teilgenommen", sagte Flick. "Von daher sind alle Wehwechen vorbei."

Kapitän Neuer hatt vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln zuvor eine Zwangspause einlegen müssen. Der Torhüter, dessen Vertrag die Bayern verlängern wollen, fehlte beim Donnerstagstraining wegen eines Magen-Darm-Infekts. Der deutsche Rekordmeister machte am Donnerstag erst keine Prognose, was das für einen Einsatz des 33-Jährigen am Sonntag (15.30 Uhr) bedeuten könnte. Am Freitag war er wieder im Training dabei und der FC Bayern gab Entwarnung.

Coman und Alaba wieder dabei

Als Alternative hätte Sven Ulreich parat gestanden. Doch dieser muss nun erneut auf der Bank Platz nehmen. "Wenn es anders gewesen wäre, hätte ich kein Problem damit, Sven zu bringen. Er ist absolut top, was die Einstellung und die Trainingsleistungen betrifft. Wir sind froh, dass wir solch einen zweiten Torhüter haben", sagte der Trainer.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Anzeige