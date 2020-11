Manuel Neuer über Duell mit BVB-Star Erling Haaland: "Muss ihm das Leben so schwer wie möglich machen"

Manuel Neuer und der FC Bayern haben sich sehr genau auf den kommenden Gegner Borussia Dortmund und das anstehende Topspiel in der Bundesliga am Samstag (18.30, Sky) vorbereitet. Im Gespräch mit dem SPORT BUZZER ( hier geht es zum ganzen Interview! ) betont Neuer, auf welche Stärken des BVB der amtierende Triple-Sieger im deutschen Clasico achten muss. "Im Supercup war es sehr knapp (3:2, d. Red.). Wir rechnen damit, dass sie uns tief anlaufen, sind darauf vorbereitet" , sagt der 34 Jahre alte Torwart und Kapitän der Münchner.

Besonderes Augenmerk liegt mit Blick auf den Gegner selbstredend bei Erling Haaland. Der 20 Jahre alte Angreifer der Dortmunder hat seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg im Januar 2020 in 28 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben insgesamt beachtliche 26 Tore erzielt. In dieser Saison schoss der norwegische Youngster in zehn Partien bereits zehn Treffer. "Er hat einen guten Tiefgang, eine gute Geschwindigkeit, ein schnelles Anlaufverhalten", sagt Neuer über die Stärken Haalands. Und weiter: "Die Dortmunder schicken ihre Spieler gern in die Tiefe, suchen die Eins-zu-eins-Situation. Es liegt nicht immer in meiner Hand. Ich muss eben versuchen, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen."

Bayerns Coach Flick stellte in der Pressekonferenz am Freitag allerdings klar, dass es nicht nur auf den im Fokus stehenden Dortmunder Stürmer ankommen wird. "Haaland ist nicht der einzige Spieler, auf den wir aufpassen müssen", mahnte Europas Trainer des Jahres vor dem Topspiel. "Dortmund hat eine herausragende Mannschaft. Sie haben in der Defensive mit die beste Mannschaft. Sie haben gute Tiefenläufe, schnelle Spieler", warnte Flick: "Es gilt, eine gute Tiefenabsicherung zu haben."

Neuer über Duell mit BVB: "Immer auch ein Derby"

Eine besondere Anspannung verspürt Deutschlands Nummer eins vor den Duellen mit dem BVB nicht nur als Angestellter der Bayern. "Ja, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, in Gelsenkirchen aufgewachsen. Für mich ist es nicht nur der deutsche Clasico, sondern immer auch ein Derby", betont der ehemalige Schalke-Profi, fügt aber an: "Der Puls bleibt dennoch ruhig. Als Bayern-Ältester mit so vielen Duellen kommt man in eine gewisse Routine."