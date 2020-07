Manuel Neuer untermauert Stellung beim FC Bayern: "Bin der Überzeugung, dass ich der Beste bin"

Für immer die Nummer eins? Manuel Neuer hat in einem Interview mit dem Magazin 11 Freunde Klartext über seine Zukunft gesprochen. An eine Wachablösung im Tor des FC Bayern München glaubt der Weltmeister von 2014 nicht - obwohl mit Ex-U21-Nationaltorwart Alexander Nübel von Schalke 04 in diesem Sommer ein potenzieller Nachfolger für ihn verpflichtet wurde. Neuer untermauerte seinen Führungsanspruch: "Welcher Trainer würde Spieler aufstellen, die nicht die besten sind? Und ich bin der Überzeugung, dass ich der Beste bin, auch wenn ich nicht mehr 17 bin" , sagte der 34 Jahre alte Bayern-Schlussmann.

Manuel Neuer: Kein Karriereende in Sicht

Neuer bereitet sich seit Montag mit dem FC Bayern auf den Neustart der Champions League vor. Am 8. August bestreiten der Double-Gewinner das Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea. Das Hinspiel hatte der FC Bayern mit 3:0 gewonnen. "Sollten wir gegen Chelsea im Achtelfinale weiterkommen, spielen wir in Lissabon One-Leg-Spiele. In Hin- und Rückspielen wären wir sicher der größere Favorit, wenn wir auf gleichstarke Gegner treffen. In K.o.-Spielen spielt der Zufall eine gewichtigere Rolle", befand Neuer. "Aber gegen uns zu spielen, ist für jede Mannschaft in Europa unangenehm." Die Münchner wollen es bis ins Königsklassen-Finale am 23. August in Lissabon schaffen.