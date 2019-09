Manuel Neuer freut sich über Unterstützung der Bayern-Bosse - Gespräch mit Löw und ter Stegen?

Der DFB-Torhüter Manuel Neuer möchte die Debatte um eine Ablösung durch den Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen in der Nationalmannschaft nicht weiter anfeuern. Nach dem 3:0-Auftaktsieg in der Champions League am Mittwochabend gegen Roter Stern Belgrad erklärte der 33-Jährige: "Ich bin ein Mensch, der keine Debatten führen will." Er wolle sich nun öffentlich aus der Debatte zurückziehen, sei aber froh über die Unterstützung und den Zuspruch aus den Reihen des FC Bayern Münchens.

Bayern-Boss Hoeness attackiert ter Stegen und den DFB

Präsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und auch Trainer Niko Kovac hatten sich klar für ihren Torwart und DFB-Kapitän Neuer ausgesprochen. "Unterstützer zu haben, ist natürlich immer gut“, reagierte Neuer dankbar. Er wolle sich jedoch nicht weiter zu der Thematik äußern. "Ich will einfach meinen Job erledigen, in den Mannschaften zu helfen, jeweils als Kapitän und als Fußballer und Spieler", so der 33-Jährige.

DFB-Torwart Manuel Neuer: "Ich will einfach meinen Job erledigen."

"Ich will hier nicht großartig eine Debatte führen und darüber reden, was wer wie gut kann“, kommentierte er die Qualitätsdebatte. Der Barcelona Schlussmann ter Stegen hatte sich zuvor beklagt, dass er in den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande und Nordirland keinen Einsatz bekommen hatte - beide Male stand Neuer im Kasten. Dieser hebt jedoch den Teamgeist hervor und möchte sich als Kapitän nicht auf Einzelleistungen fokussieren. "Wir sind auch eine Mannschaft, wir sind Teamplayer. Wir wissen, dass wir vier sehr gute Torleute haben, zusammen spielen und auch alles für die Nationalmannschaft machen müssen. Entsprechend möchte ich mich dazu auch gar nicht mehr äußern“, erklärte Neuer.

Der Weltmeister von 2014 und mehrfache Torhüter des Jahres ließ jedoch offen, ob er im Vorfeld der nächsten Länderspiele ein Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw und seinem Team-Kollegen ter Stegen führen werde. Er sei dazu allerdings bereit, wenn es Gesprächsbedarf gebe, "wenn nicht, dann nicht", so Neuer.

