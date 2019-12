Manuel Neuer adelt Hansi Flick: So hat der neue Trainer den FC Bayern besser gemacht

Es war letztlich eine erwartbare Entscheidung, die dennoch bemerkenswert ist: Der FC Bayern München verzichtet darauf, schon in der Winterpause einen neuen Trainer zu installieren - und vertraut weiterhin auf seinen bisherigen Interimscoach Hansi Flick. Der 54-Jährige, der den Rekordmeister am 2. November nach der Trennung von Niko Kovac übernommen hat, konnte in dieser Zeit beachtliche Erfolge feiern. Der Schnitt von 2,4 Punkten pro Spiel spricht außerdem für Flick. Dieser sei ein "sehr erfahrener Fußball-Fachmann", betonte Manuel Neuer im Kicker.