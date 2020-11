Manuel Neuer über einen möglichen Altersrekord und sein Karriere-Ende: "Ich möchte mich nicht kaputt machen"

Es ist ein Rekord, auf den vielleicht jeder Profi, aber doch sicher jeder Torwart mit Hochachtung blickt: Gianluigi Buffon steht mit 42 Jahren regelmäßig im Kader von Juventus Turin. Hin und wieder spielt die Italien-Legende sogar noch über 90 Minuten, so wie beim 4:1-Sieg von Juve im vergangenen Spiel in der Serie A gegen Spezia Calcio. Doch für Manuel Neuer ist ein möglicher Altersrekord nicht im Fokus, wie er im Gespräch mit dem SPORTBUZZER verrät (hier geht es zum ganzen Interview!). Anzeige

Der 34 Jahre alte Stammkeeper des FC Bayern sagt: "Es ist nicht mein Ziel, der Torwart zu werden, der am längsten gespielt hat. Ich will es genießen." Durch zahlreiche Verletzungen hatte er mehrfach schon große Rückschläge erlitten. Nach seinem dritten (!) Mittelfußbruch im Jahr 2017 verpasste der Kapitän des FCB beinahe mit der Nationalmannschaft die WM 2018 in Russland. Die Verletzung kostete ihm sogar fast die Karriere, wie er 2018 der Süddeutschen Zeitung sagte.

Nun betont Neuer zwar, dass er immer noch motiviert ist. "Ich freue mich über jede Saison, in der es mir gut geht, in der ich der Mannschaft helfen kann, in der es mir Spaß macht", erklärt er. Dennoch ist ihm die Zeit nach seiner aktiven Laufbahn sehr wichtig. Der ehemalige Schalker meint: "Ich will gesund bleiben. Damit die Lebensqualität nicht verloren geht, ich später noch Tennis spielen kann. Ich möchte mich nicht kaputt machen."