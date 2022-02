Daumen hoch vom Krankenbett: Manuel Neuer gibt Update nach überraschender Knie-Operation

Nach der Schreck-Nachricht am Sonntagabend hat sich Manuel Neuer vom Krankenbett zu Wort gemeldet. "Hey Leute, ich hatte heute eine kleine OP am Knie", ließ der 35-Jährige via Instagram wissen und zeigte den erhobenen Daumen. Zuvor hatte sein Klub in einer Mitteilung über den Eingriff beim Nationaltorwart informiert. Anzeige

Nach Angaben des Rekordmeisters werde der Stammkeeper der Mannschaft "in den kommenden Wochen" nicht zur Verfügung stehen, ohne dabei konkreter auf Ausfalldauer Diagnose einzugehen. "Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann. Drückt mir die Daumen! Bis ganz bald auf dem Platz", so Neuer, der nach SPORTBUZZER-Informationen seinen Vertrag in München zeitnah bis 2025 verlängern wird.

Für Neuer ist es nach seiner Corona-Infektion Anfang des Jahres der zweite Ausfall in kurzer Zeit. Beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach war er von Ulreich vertreten worden, der sich zumindest in diesem Spiel als nicht gleichwertiger Ersatz präsentieren konnte. Zuletzt hatte Neuer wiederholt abseits des Teams trainiert. Als Grund war die Belastungssteuerung angegeben worden.