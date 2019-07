Nach harter Kritik seines Beraters am FC Bayern: Jetzt spricht Manuel Neuer

Mit all seiner Erfahrung hat Manuel Neuer in der Nacht auf Donnerstag eine Schrecksekunde hinter sich gebracht. Bei der 1:2-Niederlage im ersten Test des FC Bayern München in der neuen Saison gegen den FC Arsenal verdribbelte der Weltmeister sich im Duell mit dem Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang, fing sich jedoch wieder und konnte das Gegentor vermeiden. Der 33-Jährige spielte in Los Angeles eine Halbzeit und wurde dann von Sven Ulreich ersetzt.